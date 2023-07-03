Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Мир он не сочтет победой.
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Война будет продолжаться до возвращения Крыма
По словам Зеленского, его конечной целью является освобождение аннексированного в 2014 году Крыма.
Мы не можем вообразить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не закончилась,
– подчеркнул глава государства.
По его мнению, сценарий, по которому может последовать мир без Крыма, "не будет победой".
Кроме этого, президент прокомментировал мятеж вагнеровцев в России.
"Мы видим реакцию Путина. Она слаба. Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение "Вагнера" вглубь России и захват определенных регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся и вертикаль власти , которую у него было раньше, просто разрушается", – подчеркнул украинский лидер.
Он добавил, что отчеты украинской разведки свидетельствуют о том, что Кремль измеряет поддержку главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина – половина России поддерживает его мятеж.
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Ситуация в Крыму: коротко
- Россияне рассматривают возможность взорвать химический завод "Крымский титан", что в Армянске. В городе находится большое количество военных. Партизанское движение "Атеш" сообщило, что это якобы для того, чтобы не допустить других людей на территорию завода. Там ужесточился режим контроля.
- Кроме этого, еще 22 июня случилось попадания в Чонгарский мост. На днях в разведке Британии проанализировали, что "хлопок" был не на одной переправе. Ими, кстати, использовались захватчики, чтобы опрокидывать войска на Юг Украины. Теперь им приходится выбирать альтернативные варианты, что значительно усложнило логистику.
- Заметим, что в Крыму тоже появилась новая база обеспечения россиян. Там есть казармы и сотни грузовиков. Ее начали строить еще в марте 2023 года. Это, в частности, может свидетельствовать об увеличении присутствия русской армии на полуострове.