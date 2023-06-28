Кроме этого, в самом Армянске достаточно много российских военных. Они якобы следят за тем, чтобы на завод не попали "чужаки".

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Партизаны прокомментировали ситуацию в "Титане"

По данным одного из агентов "Атеша" ситуация в самом Армянске напряженная. Российские захватчики разместились буквально во всех учреждениях оккупированного города.

"Армянск заполнен силами оккупантов, огромное количество агентуры ФСБ. Полицаи районного отдела находятся в режиме усиления", – сказали партизаны.

К тому же россияне ужесточили режим контроля на заводе "Крымский титан". Поэтому представителям движения сопротивления сложно туда проникнуть, чтобы контролировать действия оккупантов.

Возможности самостоятельного разминирования "Титана" сейчас нет. Использование дополнительных агентов на заводе очень затруднено. Приходится проходить тщательные проверки,

– отметили в "Атеше".

Кроме того, российские офицеры также заселяются по селам близ Армянска, в том числе в Долине и Воинке. Напоследок агент "Атеша" рассказал, что ремонт Чонгарского моста продолжается, а на место приезжал гауляйтер Сальдо. Сам мост находится под охраной очередного российского НПК "Конвой".

Что известно о заминировании завода "Крымский титан"