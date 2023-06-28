Британская разведка прокомментировала удар, который наши защитники нанесли по Чонгарскому мосту 22 июня. Подробности содержатся в отчете Минобороны Великобритании за 28 июня.

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Почему ВСУ ударили именно по Чонгарскому мосту

По информации западных разведчиков, "хлопок" произошел не на одной переправе. Украинские воины ударили по автодорожным мостам в районе временно оккупированного Чонгара. Эти мосты обслуживают одну из двух основных дорог между Херсоном и Крымом, который тоже находится под временной оккупацией россиян.

Российские захватчики использовали переправы, чтобы перекидывать свои войска на Юг Украины. После ударов ВСУ им пришлось временно закрыть эти маршруты и использовать альтернативные. Поэтому логистическим конвоям захватчиков понадобилось на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта.

В течение суток с момента удара российские оккупанты выстроили понтонную переправу. По мнению разведчиков, она используется только для движения военных. Как отмечает британская разведка, та скорость, с которой был построен запасной переход, показывает, насколько жизненно важен этот маршрут для россиян на оккупированной территории Украины.

Что говорят о "хлопке" в Чонгаре наши эксперты