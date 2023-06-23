Об этом 24 Каналу сказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Ильи Кучерива Тарас Жовтенко. По его мнению, будут еще удары по логистике врага.

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"Удар по любой логистической инфраструктуре россиян на южном направлении – это существенный шаг для их ослабления там. С Херсоном это сработало идеально", – сказал Жовтенко.

Украинские военные постепенно перерезают возможности россиян перекидывать по южному направлению свои силы и усиливать группировку. Так враг не сможет воспользоваться своим количественным преимуществом в технике.

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В то же время ВСУ не стремятся уничтожать все – только так, чтобы россияне не могли перевозить тяжелую технику и боеприпасы к ней по этому пути.

"Это первая серия ударов по этим мостам. Еще несколько таких – и этот мост без капитального ремонта использовать для перевозки грузов будет невозможно. Вряд ли россияне смогут что-нибудь с этим сделать", – отметил военный эксперт.

В дальнейшем это поможет в освобождении Крыма

Удары по логистическим путям врага, в том числе по Чонгарскому мосту, в перспективе связаны с деоккупацией Крыма.

"То, что мы делаем сейчас, мы не даем возможности россиянам поставлять свои войска на южном направлении, а в дальнейшем – обрезаем россиянам возможность отступать в Крым вместе с техникой", – добавил Жовтенко.

Обратите внимание! Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар. Последняя – самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.

Удар по Чонгарскому мосту: основное