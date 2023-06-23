Эксперты из Института изучения войны утром 23 июня опубликовали ежедневную сводку с фронта. В ней упоминается, в частности, заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова, который сообщил о взрывах в своем городе, соседней Акимовке Запорожской области и Чонгаре в Крыму.

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Цель – российские логистические маршруты

Также аналитики привели слова российской пропаганды, которая после этого "хлопка" начала говорить о том, что якобы украинские силы нанесли удары по мосту Чонгар вдоль трассы E105 с помощью Storm Shadow. Следует сказать, что эта переправа соединяет оккупированную Россией часть Херсонской области и Крым.

Кроме того, некоторые российские источники утверждали, что Вооруженные Силы якобы атаковали мост через озеро Сиваш.

Вероятно, украинские войска усиливают свои усилия по нанесению ударов по тыловым районам и уязвимым районам вдоль наземных линий связи, чтобы прервать российские маршруты поставки,

– говорится в сообщении ISW.

В то же время там отмечено, что оккупанты были очень озабочены из-за этих взрывов. Очевидно, захватчики обеспокоены, ведь не уверены, что смогут оградить логистические сети от "хлопка".

Чонгарский мост "устал"