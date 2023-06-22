Об этом в эфире радио NV сообщил заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Денис Чистиков. Он добавил, что утренний "хлопок" коллаборанты в Крыму тщательно скрывают, передает 24 Канал.
Смотрите также Переправа стала решетом, жалоба окупантов: все, что известно об ударе по Чонгарскому мосту
Что известно о взрывах в Крыму
Утром панические настроения возникли в Джанкое. Местные жители говорят о большом количестве взрывов в этом районе, и оккупационная администрация это умалчивает,
– заявил Чистиков.
По его словам, также поступают сообщения об уничтожении трансформатора вблизи Керчи минувшей ночью.
"Там находятся российские пограничники, у них возникла паника", – подчеркнул представитель Президента.
Что известно об ударе по Чонгарскому мосту
- 22 июня утреннее "хлопок" прилетел по Чонгарскому мосту. Дорога через Чонгар, ныне атакованная, самая удобная для перевозки военной техники из Крыма в Запорожскую область.
- Россияне пригрозили нанести удары по мостам в Молдове и Одесской области Захватчики утверждают, что готовят "акт возмездия" после "хлопка" на Чонгарском мосту.
- Российские захватчики предположили, что удар могли нанести ракетами Storm Shadow. В частности, они выложили фото якобы обломков этих ракет.