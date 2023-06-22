Про це в ефірі радіо NV повідомив заступник постійного представника Президента України в АРК Денис Чистіков. Він додав, що ранкову "бавовну" колаборанти в Криму ретельно приховують, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Криму

Зранку панічні настрої виникли у Джанкої. Місцеві мешканці кажуть про велику кількість вибухів у цьому районі, та окупаційна адміністрація це замовчує,

– заявив Чистіков.

За його словами, також надходять повідомлення про знищення трансформатора поблизу Керчі минулої ночі.

"Там перебувають російські прикордонники, у них виникла паніка»", – підкреслив представник Президента.

Що відомо про удар по Чонгарському мосту