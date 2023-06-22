Кроме того, телеграмм-каналы сообщают, что есть прилеты по ряду мостов между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом, сообщает 24 Канал. Оккупанты жалуются и вспоминают Storm Shadow.
Утром 22 июня сообщили о попадании по Чонгарскому мосту. Автомобили не пропускают. Оккупанты ноют в своих пабликах.
Кроме того, телеграмм-каналы сообщают, что есть прилеты по ряду мостов между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом, сообщает 24 Канал. Оккупанты жалуются и вспоминают Storm Shadow.