Мощные взрывы в Геническом районе прогремели 18 июня. Наши защитники уничтожили склад, который захватчики обустроили возле села Рыково Херсонской области.

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Склад оккупантов "демилитаризовали"

Россияне хранили боеприпасы в элеваторе. OSINT-аналитик Брэди Эфрик поделился спутниковыми фотографиями. Он указал место удара.

Эфрик показал кадры до и после "хлопка", сделанные 18 и 19 июня соответственно. На кадрах можно увидеть существенную разницу между фотографиями. Разрушения помещений настолько значительны, что от построек почти ничего не осталось.

Последствия удара по складу россиян возле села Рыково: видео



Подробности стирания с земли российского склада в Херсонской области