Потужні вибухи у Генічеському районі пролунали 18 червня. Наші захисники знищили склад, який загарбники облаштували біля села Рикове на Херсонщині.

До теми Потужна "бавовна" на російських складах: показуємо на карті, де розташовані Рикове та Партизани

Склад окупантів "демілітаризували"

Росіяни зберігали боєприпаси в елеваторі. OSINT-аналітик Бреді Ефрик поділився супутниковими фотографіями. Він показав місце удару.

Ефрик показав кадри до та після "бавовни", зроблені 18 та 19 червня відповідно. На кадрах можна побачити суттєву різницю між фотографіями. Руйнування приміщень настільки значні, що від споруд майже нічого не залишилося.

Наслідки удару по складу росіян біля села Рикове: відео



Подробиці стирання з землі російського складу на Херсонщині