Потужні вибухи у Генічеському районі пролунали 18 червня. Наші захисники знищили склад, який загарбники облаштували біля села Рикове на Херсонщині.
До теми Потужна "бавовна" на російських складах: показуємо на карті, де розташовані Рикове та Партизани
Склад окупантів "демілітаризували"
Росіяни зберігали боєприпаси в елеваторі. OSINT-аналітик Бреді Ефрик поділився супутниковими фотографіями. Він показав місце удару.
Ефрик показав кадри до та після "бавовни", зроблені 18 та 19 червня відповідно. На кадрах можна побачити суттєву різницю між фотографіями. Руйнування приміщень настільки значні, що від споруд майже нічого не залишилося.
Наслідки удару по складу росіян біля села Рикове: відео
Подробиці стирання з землі російського складу на Херсонщині
- Потужні вибухи біля селища Рикове пролунали 18 червня близько 4 ранку. Населений пункт розташований за 75 кілометрів від тимчасово окупованого Мелітополя.
- Росіяни захопили елеватор та перетворили його на склад. Саме по ньому влучили ЗСУ.
- За попередньою інформацією, окупанти використовували елеватор як сховище протягом 8 місяців. Це місце охоронялося елітними російськими підрозділами.
- З того складу загарбники могли розвозити боєкомплекти для російських військ на Запорізькому напрямку. Там зберігалося чимало боєприпасів.
- Влучання по складу призвело до загибелі щонайменше 52 окупантів. Кількість поранених росіян уточнюється.
- Мер Мелітополя Іван Федоров натякнув, що після візиту "бавовни" до глибокого тилу окупантів їхні боєприпаси вибухали 5 годин поспіль. Соцмережами швидко поширились кадри з наслідками прильотів.