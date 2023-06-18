Так, детонація російських боєприпасів сталася у Генічеському районі. Окрім цього, вибухи лунали у Лазурному та Скадовську.

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У Повітряних силах відреагували на "бавовну"

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив кадри, на яких видно детонацію ворожих снарядів після "бавовни" на окупованому Півдні.

Гарна робота, хлопці! Більше вогню!

– написав він.

"Бавовна" на окупованій Херсонщині: дивіться відео

За попередньою інформацією, удар був завданий по залізничній станції "Партизани", де розвантажувався російський склад з боєприпасами. Місцеві пабліки кажуть, що є багато загиблих серед терористів.

Що цьому передувало