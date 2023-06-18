Від початку повномасштабної війни російська армія вже втратила 219 820 осіб. До того ж наші воїни знищили близько 29 тисяч одиниць різної ворожої техніки.

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Втрати окупантів у війні проти України

Особового складу – 219 820 (+650),

танків – 3984 (+7),

бойових броньованих машин – 7729 (+23),

артилерійських систем – 3847 (+13),

РСЗВ – 610 (+1),

засобів ППО – 364 (+0),

літаків – 314 (+0),

гелікоптерів – 304 (+2),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),

крилатих ракет – 1211 (+0),

кораблів / катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14),

спеціальної техніки – 522 (+2).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські захисники знищили ще два "Алігатори" та 12 дронів

Вранці 18 червня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що за минулу добу і початок поточної наші воїни знищили два російські ударні вертольоти Ка-52. Окрім того, збили 4 іранські дрони-камікадзе "Shahed-136/131", один "Ланцет". Також знищили 7 ворожих розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та "Supercam".