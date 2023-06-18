Серед знищених ворожих цілей – розвідувальні БпЛА типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та "Supercam". Наша авіація здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.
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Вдале полювання Повітряних сил
За минулу добу 17 червня та початок 18 червня протиповітряною обороною Повітряних сил знищено:
- два ворожі ударні вертольоти Ка-52,
- чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131",
- один "Ланцет".
Також за минулу та поточну добу наша ППО знищила 7 ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
Зазначається, що авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано понад 20 авіаційних ударів.
Потужні втрати Росії: останні новини
- Нагадаємо, що вечір 16 червня для російських загарбників був невдалим. Окупанти не дорахувалися одного ударного вертольота Ка-52.
- Також українські воїни знищили російський ватажний автомобіль "Урал". Окупанти, які там перебували, накивали п'ятами.
- У Генштабі ЗСУ 18 червня повідомили, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.
- Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
- До речі, на Таврійському напрямку за одну добу наші захисники змогли знищити 59 одиниць ворожої техніки. Крім цього, у полон взяли окупанта, який надав дуже важливу інформацію.
- Так, на Таврійському напрямку вдалося ліквідувати 34 російських військових, ще 85 зазнали поранень.
- За 15 червня Сили оборони знищили та пошкодили 59 одиниць військової техніки противника, зокрема: вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, тягач МТЛБ, гаубиці 2С19 "Мста-С" та 2А65 "Мста-Б", протитанковий ракетний комплекс "Корнет", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", комплекс РЕБ, безпілотники "Zala", "Орлан-10" та "Орлан-30".