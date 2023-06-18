Среди уничтоженных вражеских целей – разведывательные БПЛА типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и "Supercam". Наша авиация совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие.
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Удачная охота Воздушных сил
За прошедшие сутки 17 июня и начало 18 июня противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожено:
- два вражеских ударных вертолета Ка-52,
- четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131",
- один "Ланцет".
Также за прошедшие и текущие сутки наша ПВО уничтожила 7 вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
Отмечается, что авиация Воздушных сил ВСУ совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более 20 авиационных ударов.
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- Напомним, что вечер 16 июня для российских захватчиков был неудачным. Оккупанты не досчитались одного ударного вертолета Ка-52.
- Также украинские воины уничтожили российский автомобиль "Урал". Находившиеся там оккупанты сбежали.
- В Генштабе ВСУ 18 июня сообщили, что ввиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса.
- Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.
- Кстати, на Таврическом направлении за сутки наши защитники смогли уничтожить 59 единиц вражеской техники. Кроме этого, в плен взяли оккупанта, предоставившего очень важную информацию.
- Так, на Таврическом направлении удалось ликвидировать 34 российских военных, еще 85 получили ранения.
- За 15 июня Силы обороны уничтожили и повредили 59 единиц военной техники противника, в частности вертолет Ка-52, 14 танков, 10 единиц БМП, 6 ББМ, тягач МТЛБ, гаубицы 2С19 "Мста-С" и 2А65 "Мста-Б", противотанковый ракетный комплекс "Корнет", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", комплекс РЭБ, беспилотники "Zala", "Орлан-10" и "Орлан-30".