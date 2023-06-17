Артиллеристы показали, как уничтожили вражеский "Урал". Они отметили, что это совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и собратьев из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
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Минус еще один спецтранспорт оккупантов
Артиллеристы Великокняжеской бригады уничтожили русский "Урал". Их работу с воздуха корректировали собратья из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
На видео видно, как после "прилета" оккупанты убегают как можно дальше от "хлопка".
Уничтожение российского "Урала": смотрите видео
Потери врага на фронте колоссальные
- За минувшие сутки, 16 июня, ВСУ ликвидировали еще 670 российских захватчиков. Если же учитывать общее число погибших русских солдат, то с начала полномасштабной потери врага в живой силе составили 219 170 человек.
- Больше всего оккупантов погибло на Донбассе, а именно под Бахмутом. Да, на Бахмутском направлении Россия потеряла больше военных, чем за первые недели полномасштабного вторжения.