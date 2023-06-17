Артиллеристы показали, как уничтожили вражеский "Урал". Они отметили, что это совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и собратьев из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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Минус еще один спецтранспорт оккупантов

Артиллеристы Великокняжеской бригады уничтожили русский "Урал". Их работу с воздуха корректировали собратья из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

На видео видно, как после "прилета" оккупанты убегают как можно дальше от "хлопка".

Уничтожение российского "Урала": смотрите видео

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