Артилеристи показали, як знищили ворожий "Урал". Вони зазначили, що це спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та побратимів з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
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Мінус ще один спецтранспорт окупантів
Артилеристи Великокнязівської бригади знищили російський "Урал". Їхню роботу з повітря коригували побратими з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
На відео видно, як після "прильоту" окупанти втікають якомога далі від "бавовни".
Знищення російського "Урал": дивіться відео
Втрати ворога на фронті колосальні
- За минулу добу, 16 червня, ЗСУ ліквідували ще 670 російських загарбників. Якщо ж брати до уваги загальну кількість загиблих російських солдатів, то від початку повномасштабної втрати ворога у живій силі склали 219 170 осіб.
- Найбільше окупантів загинуло на Донбасі, а саме під Бахмутом. Так, на Бахмутському напрямку Росія втратила більше військових, аніж за перші тижні повномасштабного вторгнення.