Артилеристи показали, як знищили ворожий "Урал". Вони зазначили, що це спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та побратимів з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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Мінус ще один спецтранспорт окупантів

Артилеристи Великокнязівської бригади знищили російський "Урал". Їхню роботу з повітря коригували побратими з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

На відео видно, як після "прильоту" окупанти втікають якомога далі від "бавовни".

Знищення російського "Урал": дивіться відео

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