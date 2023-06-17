Якщо ж брати до уваги загальну кількість загиблих російських солдатів, то від початку повномасштабної війни їхня кількість складає вже 219 170 осіб. Крім того, ворог масово втрачає свою техніку.

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Втрати Росії у техніці

танків – 3 977 (+12);

бойових броньованих машин – 7 706 (+23);

артилерійських систем – 3 834 (+22);

РСЗВ – 609 (+3);

засобів ППО – 364;

літаків – 314;

гелікоптерів – 302 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 364 (+7);

крилатих ракет – 1 211 (+12);

кораблів та катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 557 (+38);

спеціальної техніки – 520 (+1).

Важливо! Напередодні рух "Атеш" повідомив, що "бавовна" добре попрацювала у Токмаку Запорізької області. Там влучили "куди треба". Наголосили, що є загиблі окупанти та біда з "легендарною" російською ППО.

Cмертоносний привіт від HIMARS

Українські герої передали ворогу смертоносний привіт з HIMARS. Гаряче було поблизу Кремінної на Луганщині. Повідомляють, що на концерт до Кобзона могли вирушити понад сто окупантів. Вибухи пролунали на околицях Житлівки.