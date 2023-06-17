Если же принимать во внимание общее число погибших русских солдат, то с самого начала полномасштабной войны их количество уже составляет 219 170 лиц. Кроме того, враг массово теряет свою технику.
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Потери России в технике
- танков – 3 977 (+12);
- боевых бронированных машин – 7 706 (+23);
- артиллерийских систем – 3 834 (+22);
- РСЗО – 609 (+3);
- средств ПВО – 364;
- самолетов – 314;
- вертолетов – 302 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3 364 (+7);
- крылатых ракет – 1 211 (+12);
- кораблей и катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 557 (+38);
- специальной техники – 520 (+1).
Cмертоносный привет от HIMARS
Украинские герои передали врагу смертоносный привет из HIMARS. Жарко было вблизи Кременной в Луганской области. Сообщают, что на концерт к Кобзону могли отправиться более ста оккупантов. Взрывы раздались в окрестностях Житловки.
ВСУ мощно ударили по базе кадыровцев
В Запорожской области ВСУ 12 июня мощно ударили по базе оккупантов в Приморске. Известно, что там находились сотни кадыровцев.
Удар по базе "Солнечная" был настолько мощным, что украинские герои "минуснули" немало вражеской техники. Отправились на концерт к Кобзону и многие кадыровцы. Точное количество ликвидированных пока неизвестно. Уцелевшие захватчики бросились бежать. "Трехсотых" кадыровцев вывозили.
Местные СМИ рассказывают, что трупы пока идентифицируют. Многие из них до сих пор остаются под завалами.
У российских окупантов нет никакого будущего в Украине. Врага достанутся везде.