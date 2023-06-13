Недавно украинские военные нанесли мощный удар по двум базам отдыха в Запорожье, которые заняли российские военные. Число погибших оккупантов в результате удара пока неизвестно, однако на одной из баз, "Лазурной", на момент атаки находились приближенные к Рамзану Кадырову командиры.
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Что известно об ударе по военным базам россиян
Удар по базам, превращенным оккупантами в военные, произошел 12 июня. Расположены базы "Солнечная" и "Лазурная" в городе Приморск, недалеко от оккупированного Бердянска.
Смотрите, где на карте расположен Приморск:
В результате удара по базе "Солнечной" украинским военным удалось уничтожить большое количество оккупантов и российской техники. Те же, кто выжил, начали бежать. Часть военных получили ранения, их вывозили машинами скорой помощи. В настоящее время точное количество оставшихся под завалами погибших оккупантов остается неизвестным.
База отдыха в Приморске / Фото из соцсетей
Последствия удара по базе отдыха "Солнечная" / Фото из соцсетей
На территории базы "Лазурная" находились около двух сотен кадыровцев, среди них – и приближенные к самопровозглашённому предводителю Чечни Рамзана Кадырова командиры.
Трупы пока идентифицируют. Потому больше информации сказать не можем. Известно лишь, что к вечеру в "Лазурной" находились около 30 единиц транспорта и около 200 россиян,
– сообщили местные СМИ.
Напомним, что ранее, 9 июня, ВСУ также ударили по базе отдыха, которую заняли россияне, в Херсонской области. Взрывы заметили в районе оккупированного Гениченска.
"Хлопки" на оккупированных территориях Украины: последние новости
- Партизаны по движению "Атеш" сообщили об "очень сильном прилете" в Мелитополе 12 июня. Известно по меньшей мере про два взрыва, агенты движения также подтвердили, что "хлопок" сработал точно в цель.
- Взрывы в оккупированном Мелитополе и Токмаке слышали также 7 июня. Тогда ВСУ ударили по воинской части, которую захватили оккупанты. Россияне пытались сбить ракету с помощью ПВО, однако опоздали.
- Украинские партизаны нанесли удар и по Михайловке, что под Мелитополем – там 2 июня взорвался автомобиль, в котором ехал коллаборант Сергей Дидоводюк. Кроме него в машине на момент взрыва находились еще два человека, их доставили в больницу.