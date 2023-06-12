Агент партизанского движения сообщил о "очень сильном прилете" в Мелитополе. Более того, это работает не вражеское ПВО.

Смотрите также Продолжайте до 20 минут, – Федоров о безумной перестрелке между оккупантами в центре Мелитополя

Где слышали взрывы

Местные телеграммы пишут, что мощные взрывы слышали в районах Нового Мелитополя и Юровки.

Собственно, партизаны "Атеш" отмечают, что "хлопок" работает точно в цель. Пока известно о минимум двух взрывах.

Кроме того, о "бессоннице" захватчиков сообщают и в оккупированном Токмаке. Официального подтверждения этой информации от представителей украинской власти на этот счет еще не было.

На Запорожье чуть ли не каждый день цветет "хлопок"