Агент партизанского движения сообщил о "очень сильном прилете" в Мелитополе. Более того, это работает не вражеское ПВО.
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Где слышали взрывы
Местные телеграммы пишут, что мощные взрывы слышали в районах Нового Мелитополя и Юровки.
Собственно, партизаны "Атеш" отмечают, что "хлопок" работает точно в цель. Пока известно о минимум двух взрывах.
Кроме того, о "бессоннице" захватчиков сообщают и в оккупированном Токмаке. Официального подтверждения этой информации от представителей украинской власти на этот счет еще не было.
На Запорожье чуть ли не каждый день цветет "хлопок"
- Так, утром 7 июня в Мелитополе было неспокойно у захваченной оккупантами воинской части. Мэр города Иван Федоров отмечал, что оккупанты пытались запускать "меткое ПВО", однако опоздали.
- В этот же день во временно оккупированном Токмаке в Запорожье слышали взрывы. По словам Федорова, их было не менее шести.
- А 3 июня "хлопок" расцвел на железной дороге между оккупированными Мелитополем и Крымом. Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал, что на этом направлении периодически удается повреждать железнодорожное полотно, лишать колеи электроснабжения.
- Кроме этого, в Михайловке, которая находится под Мелитополем, 2 июня взорвался автомобиль коллаборанта Сергея Дидоводюка. Он был на особом счете у оккупационных властей.