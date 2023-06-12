Агент партизанського руху повідомив про "дуже сильний приліт" у Мелітополі. Ба більше, це працює не вороже ППО.

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Де чули вибухи

Місцеві телеграм-канали пишуть, що потужні вибухи чули в районах Нового Мелітополя та Юрівки.

Власне, партизани "Атеш" зазначають, що "бавовна" працює точно в ціль. Наразі відомо про щонайменше два вибухи.

Крім того, про "безсоння" загарбників повідомляють і в окупованому Токмаку. Офіційного підтвердження цієї інформації від представників української влади з цього приводу ще не було.

На Запоріжжі ледь не щодня квітне "бавовна"