Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що потужний вибух стався біля захопленої окупантами військової частини. Зокрема, мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про гучну "бавовну".

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ППО окупантів запізнилася

Іван Федоров зазначив, що окупанти намагались запускати "влучне ППО", проте запізнились. Крім того, він повідомив, що жителі Токмака інформують про щонайменше 6 вибухів.

Разом з тим, мер Мелітополя зазначив, що наразі деталі "бавовни" уточнюються.

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про ранкову "бавовну" в окупованому Токмаку. "Гарні передвісники Приазовської бавовни", – написав він та додав світлину.



Ранкова "бавовна" в Токмаку / Фото з телеграму Андрющенка

"Бавовна" завдає чимало труднощів окупантам