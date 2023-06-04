Спершу повідомляли, що вибух прогримів власне в тимчасово окупованому Мелітополі. Водночас згодом мер міста Іван Федоров розповів: сьогодні окупантам "спекотно" у селищі міського типу Якимівка.

Зверніть увагу Біля Мелітополя стався вибух на залізниці, а в Бердянську знову прилетіло в району порту

За уточненою інформацією, щось сталося на околиці Якимівки, на південь від Мелітополя,

– наголосив Федоров.

У мережі публікують кадри, як у небо здіймається стовп диму.

Вибух у Якимівці 4 червня: дивіться відео РІАМЕЛІТОПОЛЬ

Що брешуть окупанти

Традиційно не обійшлося без порції брехні від російських окупантів. У мережі сповіщають, що на місце "бавовни" мчать швидкі та пожежні. Тим часом загарбники знову повторюють улюблену байку про "все йде за планом". Цього разу "за планом" начебто знищували вибухівку.

Російським окупантам вже давно час змінити методичку. Однак гострий дефіцит розуму заважає це зробити. У "заяви" пропагандистів вже не вірять навіть росіяни.

Зауважте! Також у мережі повідомляють, що окупантам "спекотно" на лівому березі Херсонщини. Деталей наразі не розкривають, але, схоже, ця неділя у загарбників геть не вдалася.