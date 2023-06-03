Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Інформацію про вибухи у Бердянську поширили у низці місцевих телеграм каналів.

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У Мелітополі чули вибухи

О 15:32 Федоров повідомив про чергову "бавовну".

Українська залізниця проти окупантів. Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу. Рашисти використовують нашу залізницю для перевезення особового складу і військової техніки на фронт. Мінус один шлях для ***** (росіян – 24 Канал),

– написав мер Мелітополя.



Біля Долинського прилетіло по залізниці / Фото Івана Федорова

Вже через 3 години він розповів, що жителі Мелітополя повідомили про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста.

"Наслідки вибухів – густий дим на півночі від Мелітополя. З'ясовуємо, що палять окупанти", – мовиться у підписі до фото.



На півночі від Мелітополя – дим / Фото Івана Федорова

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У Бердянську також гриміли вибухи

Майже о 19:00 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську.

За словами місцевих, "бавовна" сталася у районі порту.

У Бердянськ також завітала "бавовна": відео

Реакція пропагандистів не забарилася. Загарбники одразу є почали казати про роботу своїх славетних систем ППО.

Вибухи лунали у районі порту: відео

Згодом у російських ЗМІ почали повідомляти й про "успіхи" окупантів.

У Бердянську пролунала серія вибухів, попередньо, спрацювала ППО, збито 6 ракет,

– цитують пропагандисти окупаційну владу міста.

Окупанти заявили про роботу ППО: відео