Проте через потужний спротив українських захисників ворогу нічого не вдається. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Що відбувається на фронті

За словами Маляр, ситуація несуттєво, але дещо змінюється. Декілька місяців поспіль росіяни наступали на Сході на 4 напрямках:

Авдіївському,

Мар'їнському,

Лиманському,

Бахмутському.

Пізніше періодично активізовувався ще на двох напрямках – Шахтарському та Куп'янському. Вийти за цей час на кордони Донецької та Луганської областей ворогу так і не вдалось. Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування,

– зауважила заступниця міністра.

Вона додала, що по всіх напрямках загарбники не припиняють обстрілів та завдання авіаударів. Натомість географія наступальних дій дещо змінилася.

"На трьох із зазначених напрямків – Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський – протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг. На інших трьох напрямках – Куп'янський, Лиманський, Мар'їнський – ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безрезультатно", – наголосила Маляр.

У Бахмуті ситуація умовно стабільна. Сили оборони контролюють південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще його не залишили. За даними Міноборони, наразі вони здійснюють інструкторську роботу з загонами регулярної армії, які прибули у Бахмут.

"По прикордонних районах з РФ ворог веде обстріли та завдає авіаційних ударів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні", – підсумувала посадовиця.

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Окупанти прикривають ротацію артилерійським вогнем

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські захисники досягли в Бахмуті головного – виснажили й змусили вагнерівців тікати з шаленими втратами.

За його словами, ворог постійно обстрілює позиції наших військових, аби провести ротацію – вивести найманців Пригожина й завести у місто-фортецю регулярне російське військо. Окрім потужного артилерійського вогню, загарбники здійснюють авіанальоти.

У розвідці Британії також повідомили, що Росія продовжила передислокацію регулярних частин на Бахмутський напрямок. На місце бойовиків окупанти кидають своїх десантників. Мовиться про підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій, а також 2 додаткові окремі бригади ВДВ.

ВДВ значно погіршилися порівняно зі своїм "елітним" статусом до вторгнення. Однак російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як невикористаний резерв,

– розповіли в британській розвідці.

Оскільки росіяни були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі окупаційні сили можуть бути менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики.