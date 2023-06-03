Однако из-за мощного сопротивления украинских защитников врагу ничего не удается. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Что происходит на фронте

По словам Маляр, ситуация несущественно, но немного меняется. Несколько месяцев подряд россияне наступали на Востоке по 4 направлениям:

Авдеевском,

Марьинском,

Лиманском,

Бахмутском.

Позже периодически активизировался еще в двух направлениях – Шахтерском и Купянском. Выйти за это время на границы Донецкой и Луганской областей врагу так и не удалось. Враг истощился и сейчас заменяет войска и перегруппировки,

– отметила заместитель министра.

Она добавила, что по всем направлениям захватчики не прекращают обстрелы и нанесение авиаударов. География наступательных действий несколько изменилась.

"На трех из указанных направлений – Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское – в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог. На других трех направлениях – Купянское, Лиманское, Марьинское – враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но безрезультатно", – подчеркнула Маляр.

В Бахмуте ситуация условно стабильная. Силы обороны контролируют юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще его не оставили. По данным Минобороны, сейчас они осуществляют инструкторскую работу с отрядами регулярной армии, прибывших в Бахмут.

"По приграничным районам из РФ враг ведет обстрелы и наносит авиационные удары. На Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне", – подытожила чиновница.

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Оккупанты прикрывают ротацию артиллерийским огнем

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские защитники достигли в Бахмуте главного – истощили и заставили вагнеровцев бежать с бешеными потерями.

По его словам, враг постоянно обстреливает позиции наших военных, чтобы провести ротацию – вывести наемников Пригожина и завести в город-крепость регулярное российское войско. Кроме мощного артиллерийского огня, захватчики совершают авианалеты.

В разведке Британии также сообщили, что Россия продолжила передислокацию регулярных частей на Бахмутское направление. На место боевиков оккупанты бросают своих десантников. Речь идет о подразделениях 76-й и 106-й дивизий, а также 2 дополнительных отдельных бригадах ВДВ.

ВДВ значительно ухудшились по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения. Однако российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще в отношении боеспособных подразделений как неиспользованный резерв,

– рассказали в британской разведке.

Поскольку россияне вынуждены были развернуть их для удержания линии фронта в Бахмуте, все оккупационные силы могут быть менее гибкими в реагировании на оперативные вызовы.