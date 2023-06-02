Об этом спикер Восточной группировки ВСУ заявил в эфире телемарафона. По его словам, украинские защитники и защитницы в Бахмуте достигли главного – истощили и заставили вагнеровцев бежать с бешеными потерями, сообщает 24 Канал.

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Ротацию в Бахмуте прикрывают огнем

За сутки на Бахмутском направлении не было ни одного боестолкновения, однако Череватый подчеркнул, что враг постоянно обстреливает позиции украинских военных, чтобы осуществить ротацию – вывести наемников ЧВК "Вагнера" и завести в город регулярное войско России. Кроме постоянных артиллерийских обстрелов, россияне совершают и авианалеты – за минувшие сутки зафиксировали 6 таких случаев.

Также спикер подчеркнул, что ВСУ контролируют высоты Бахмута, поэтому могут уничтожать россиян в городе. По словам Череватого, это фактически обесценивает важность для россиян занятых позиций в городе.

Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары,

– заявил Череватый.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении уничтожили:

107 оккупантов, еще 126 – получили ранения;

вражеский БМП;

7 орудий;

САУ "Пион";

3 полевые склады с боеприпасами;

4 военных автомобиля.

Актуальные потери врага

Генштаб ВСУ обновил актуальные потери россиян в войне против Украины. Следует отметить, что цифры в отчете приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в зоне активных боевых действий сложно.

Согласно актуальной статистике по состоянию на 2 июня украинские защитники и защитницы ликвидировали: