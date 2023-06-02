Про це речник Східного угруповування ЗСУ заявив в ефірі телемарафону. За його словами, українські захисники та захисниці у Бахмуті досягли головного – виснажили й змусили вагнерівців тікати з шаленими втратами, повідомляє 24 Канал.
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Ротацію у Бахмуті прикривають вогнем
За добу на Бахмутському напрямку не було жодного боєзіткнення, проте Череватий наголосив, що ворог постійно обстрілює позиції українських військових, аби здійснити ротацію – вивести найманців ПВК "Вагнера" й завести у місто регулярне військо Росії. Окрім постійних артилерійських обстрілів, росіяни здійснюють і авіанальоти – за минулу добу зафіксували 6 таких випадків.
Також речник підкреслив, що ЗСУ контролюють висоти Бахмута, тому можуть нищити росіян у місті. За словами Череватого, це фактично знецінює "важливість" для росіян зайнятих позицій у місті.
Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, завдаємо ударів,
– заявив Череватий.
Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку знищили:
- 107 окупантів, ще 126 – отримали поранення;
- ворожий БМП;
- 7 гармат;
- САУ "Піон";
- 3 польові склади з боєприпасами;
- 4 військові автомобілі.
Актуальні втрати ворога
Генштаб ЗСУ оновив актуальні втрати росіян у війні проти України. Варто зазначити, що цифри у звіті є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в зоні активних бойових дій складно.
Згідно з актуальною статистикою станом на 2 червня українські захисники та захисниці ліквідували:
- особового складу – 208 910 (+540);
- танків – 3819 (+15);
- бойових броньованих машин – 7490 (+12);
- артилерійських систем – 3501 (+27);
- РСЗВ – 575 (+0);
- засобів ППО – 335 (+2);
- літаків – 313 (+0);
- гелікоптерів – 298 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6);
- крилатих ракет – 1117 (+10);
- кораблів /катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (28);
- спеціальної техніки – 465 (+7).