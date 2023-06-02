Про це речник Східного угруповування ЗСУ заявив в ефірі телемарафону. За його словами, українські захисники та захисниці у Бахмуті досягли головного – виснажили й змусили вагнерівців тікати з шаленими втратами, повідомляє 24 Канал.

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Ротацію у Бахмуті прикривають вогнем

За добу на Бахмутському напрямку не було жодного боєзіткнення, проте Череватий наголосив, що ворог постійно обстрілює позиції українських військових, аби здійснити ротацію – вивести найманців ПВК "Вагнера" й завести у місто регулярне військо Росії. Окрім постійних артилерійських обстрілів, росіяни здійснюють і авіанальоти – за минулу добу зафіксували 6 таких випадків.

Також речник підкреслив, що ЗСУ контролюють висоти Бахмута, тому можуть нищити росіян у місті. За словами Череватого, це фактично знецінює "важливість" для росіян зайнятих позицій у місті.

Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, завдаємо ударів,

– заявив Череватий.

Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку знищили:

107 окупантів, ще 126 – отримали поранення;

ворожий БМП;

7 гармат;

САУ "Піон";

3 польові склади з боєприпасами;

4 військові автомобілі.

Актуальні втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив актуальні втрати росіян у війні проти України. Варто зазначити, що цифри у звіті є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в зоні активних бойових дій складно.

Згідно з актуальною статистикою станом на 2 червня українські захисники та захисниці ліквідували: