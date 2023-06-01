Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, зауваживши, що обстріли з артилерії – продовжуються. Та наші захисники завдають ворогу втрат. Що відбувається на Бахмутському напрямку – розповідає 24 Канал.

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Ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів,

– зазначив Сирський в коментарі УП.

За його словами, на перший погляд, може здатися, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це не відповідає дійсності.

"Тимчасово відбулася зміна формату операції, що пов'язано з виведенням підрозділів "Вагнера" та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але, нажаль, це лише тимчасове затишшя", – пояснив командувач.

У себе в телеграм Сирський опублікував потужне відео, як аеророзвідка 24-ого окремого штурмового батальйону "Айдар" знищує окупантів в окопах.

Бахмутський напрямок, працює аеророзвідка: відео

Сирський підкреслив, що ворог прагне перехопити ініціативу, щоб не допустити українських контрнаступальних дій та самому перейти у наступ.

Ворог перейшов до оборони

Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович натомість повідомив, що на Бахмутському напрямку "ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів".

Разом з тим, противник значно збільшив кількість артилерійських обстрілів,

– сказав Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.

За його словами, ворог залучаючи велику кількість штурмових загонів упродовж минулого тижня намагався просуватись на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Однак, успіху не мав і зазнав втрат. Він додав, що підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на цих напрямках, не допустили втрат територій.