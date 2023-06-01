Росіяни, як і раніше, намагаються повністю захопити Луганську та Донецьку області. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.
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На яких напрямках наступають росіяни
Карта боїв на Куп'янському напрямку
Росіяни наступали поблизу Білогорівки: карта боїв
Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку
Карта боїв у Мар'їнці
Яка ситуація на інших напрямках фронту
На інших ділянках фронту російські військові протягом минулої доби наступальних дій не проводили. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, а також з артилерії обстріляв населені пункти поблизу.
Також ворог завдав авіаудару в районі Вугледара та Пречистівки на Шахтарському напрямку. На цьому ж напрямку окупанти обстріляли міста та села.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах й обстрілює прикордоння.
Сили оборони відпрацьовують по окупантах
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 – по зенітно-ракетних комплексах.
- Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.