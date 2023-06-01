Росіяни, як і раніше, намагаються повністю захопити Луганську та Донецьку області. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

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На яких напрямках наступають росіяни

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Противник завдав авіаударів, а також вів обстріли з артилерії.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки, але успіху не мав. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Також росіяни обстріляли Донеччину з артилерії.

Росіяни наступали поблизу Білогорівки: карта боїв

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори. Слід зазначити, що протягом двох днів окупанти не наступали на Бахмутському напрямку.

Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На інших ділянках фронту російські військові протягом минулої доби наступальних дій не проводили. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, а також з артилерії обстріляв населені пункти поблизу.

Також ворог завдав авіаудару в районі Вугледара та Пречистівки на Шахтарському напрямку. На цьому ж напрямку окупанти обстріляли міста та села.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах й обстрілює прикордоння.

Сили оборони відпрацьовують по окупантах