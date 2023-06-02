Окупанти, як і раніше, зосередили основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби українські захисники відбили 25 ворожих атак.

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На яких напрямках наступають російські війська

На Куп’янському напрямку загарбники вели безрезультативні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та біля Куземівки Луганської області. Крім цього, ворог завдав кілька авіаційних ударів по населених пунктах регіону, а також обстріляв міста і села з мінометів та артилерії.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку

На Лиманському напрямку Збройні Сили відбили наступальні дії противника в районі Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині. Окупанти завдали ударів по населених пунктах з авіації, а також обстріляли міста і села з артилерії.

Наступ росіян на Лиманському напрямку: карта бойових дій

На Мар’їнському напрямку українська армія відбила всі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, а також здійснив кілька артилерійських обстрілів міст поблизу Мар'їнки.

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На інших напрямках російська армія не проводила наступи. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних та артилерійських ударів по містах і селах поблизу Бахмута.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Авдіївка та Водяного Донецької області. Також вони обстріляли населені пункти регіону з артилерії.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних та артилерійських ударів в районі Вугледара, а також кількох населених пунктів поблизу.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не змінилась: ознак формування наступальних угруповань не виявили.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. До того ж росіяни вдарили з авіації, артилерії та мінометів по низці українських міст та селах цих регіонів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Крім цього, росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Збройні Сили вдало відпрацювали по окупантах