Окупанти, як і раніше, зосередили основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби українські захисники відбили 25 ворожих атак.
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На яких напрямках наступають російські війська
Карта бойових дій на Куп'янському напрямку
Наступ росіян на Лиманському напрямку: карта бойових дій
Карта боїв на Мар'їнському напрямку
Яка ситуація на інших напрямках фронту
На інших напрямках російська армія не проводила наступи. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних та артилерійських ударів по містах і селах поблизу Бахмута.
На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Авдіївка та Водяного Донецької області. Також вони обстріляли населені пункти регіону з артилерії.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних та артилерійських ударів в районі Вугледара, а також кількох населених пунктів поблизу.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не змінилась: ознак формування наступальних угруповань не виявили.
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. До того ж росіяни вдарили з авіації, артилерії та мінометів по низці українських міст та селах цих регіонів.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Крім цього, росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Збройні Сили вдало відпрацювали по окупантах
- Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Нашими захисники також знищили 2 ворожих ударних БПЛА типу "Ланцет" та 1 розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.
- Крім цього, українська армія знищила 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БПЛА "Шахед", якими росіяни обстріляли Україну вночі 2 червня.