На Сході за минулу добу відбулись 29 боєзіткнень. 24 Канал проаналізував актуальну карту бойових дій.
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Що відбувається на напрямках
Ситуація на Куп'янському напрямку: карта
Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться карту
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Актуальна ситуація на Авдіївському на Мар'їнському напрямках: карта
ЗСУ нищать ворога та його техніку
Так, минулої доби наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Крім того, наші захисники знешкодили 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".
А підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили:
- пункт управління,
- 2 склади боєприпасів,
- 2 станції радіоелектронної боротьби,
- радіолокаційну станцію,
- реактивну систему залпового вогню противника.