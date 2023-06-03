На Сході за минулу добу відбулись 29 боєзіткнень. 24 Канал проаналізував актуальну карту бойових дій.

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Що відбувається на напрямках

Ситуація на Куп'янському напрямку: карта

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться карту

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Актуальна ситуація на Авдіївському на Мар'їнському напрямках: карта

ЗСУ нищать ворога та його техніку

Так, минулої доби наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, наші захисники знешкодили 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

А підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили:

  • пункт управління,
  • 2 склади боєприпасів,
  • 2 станції радіоелектронної боротьби,
  • радіолокаційну станцію,
  • реактивну систему залпового вогню противника.