На Востоке за минувшие сутки произошло 29 боестолкновений. 24 Канал проанализировал актуальную карту боевых действий

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Что происходит на направлениях

Ситуация на Купянском направлении: карта

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите карту

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

Актуальная ситуация на Авдеевском на Марьинском направлениях: карта

ВСУ уничтожают врага и его технику

Так, за прошедшие сутки наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, наши защитники обезвредили 15 крылатых ракет и 17 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

А подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили:

  • пункт управления,
  • 2 склада боеприпасов,
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы,
  • радиолокационную станцию,
  • реактивную систему залпового огня противника