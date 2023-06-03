На Востоке за минувшие сутки произошло 29 боестолкновений. 24 Канал проанализировал актуальную карту боевых действий
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Что происходит на направлениях
Ситуация на Купянском направлении: карта
Что происходит на Лиманском направлении: смотрите карту
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Актуальная ситуация на Авдеевском на Марьинском направлениях: карта
ВСУ уничтожают врага и его технику
Так, за прошедшие сутки наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, наши защитники обезвредили 15 крылатых ракет и 17 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".
А подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили:
- пункт управления,
- 2 склада боеприпасов,
- 2 станции радиоэлектронной борьбы,
- радиолокационную станцию,
- реактивную систему залпового огня противника