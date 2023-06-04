Как и в предыдущие месяцы, Россия сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки на Востоке произошло 23 боевых столкновения.

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На каких направлениях самая горячая ситуация

Карта боев в районе Белогоровки

Онлайн карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Марьинки

Какая ситуация по другим направлениям

Силы обороны отрабатываю по оккупантам

  • Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА, а также 2 ударных БПЛА типа "Ланцет".
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника.