Как и в предыдущие месяцы, Россия сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки на Востоке произошло 23 боевых столкновения.

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На каких направлениях самая горячая ситуация

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. На этом направлении россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Россияне наступали в районе Новоселовского: карта

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного – Донецкой. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Северска и вел огонь из артиллерии.

Карта боев в районе Белогоровки

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, но успеха не имел. Противник нанес авиационные удары в районах Курдюмовки и Белой Горы, а также вел обстрелы по населенным пунктам из артиллерии.

Онлайн карта боев на Бахмутском направлении

На Марьинском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отразили все 11 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. Враг нанес авиационный удар по Марьинке и совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

Какая ситуация по другим направлениям

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг не производил наступательных действий. В то же время оккупанты нанесли авиационные удары, а также вели обстрелы из артиллерии.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполя Запорожской области. Также россияне обстреливали населенные пункты на этом направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты в очередной раз нанесли авиационные удары, а также обстреляли пограничники.

Силы обороны отрабатываю по оккупантам