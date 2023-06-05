В течение суток оккупанты наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Смотрите также Это уже не скрыть: как на оккупированном Донбассе и в Крыму все больше ненавидят Россию

Какая ситуация на участках фронта

Россияне наступали в районе Новоселовского: карта

Карта боев в районе Белогоровки

Онлайн карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Марьинки

Российская ДРГ пыталась проникнуть в Украину

Российская ДРГ пыталась зайти в Зеленое: показываем на карте

Какая ситуация на других участок фронта

Силы обороны ударили по оккупантам

  • Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.