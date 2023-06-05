В течение суток
оккупанты наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.
Смотрите также
Это уже не скрыть: как на оккупированном Донбассе и в Крыму все больше ненавидят Россию Какая ситуация на участках фронта На Купянском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиаудар в районе Сергеевки Донецкой области. Также россияне вели обстрелы из артиллерии и минометов. Россияне наступали в районе Новоселовского: карта На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Россияне применили артиллерию для обстрелов на этом направлении. Карта боев в районе Белогоровки На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, но не имел успеха. Противник нанес авиаудары в районах Васютинское, Торецкое и Северное. Также россияне применили артиллерию. Отметим, что накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса. Онлайн карта боев на Бахмутском направлении На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в пределах Марьинки. Также россияне обстреляли города и деревни из артиллерии. Карта боев в районе Марьинки Российская ДРГ пыталась проникнуть в Украину На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также – нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиаударов в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области. Российская ДРГ пыталась зайти в Зеленое: показываем на карте Какая ситуация на других участок фронта На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не осуществлял. Враг нанес авиаудар в районе Авдеевки, а также совершил артиллерийские обстрелы. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне продолжают наносить авиаудары и совершать артиллерийские обстрелы. Силы обороны ударили по оккупантам Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.