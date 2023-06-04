Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные не только обороняются, но и контратакуют. По его словам, ситуация на Восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.

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Где продвигаются украинские военные

Генерал-полковник Сырский отметил работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады. По его словам, подразделение не только отразило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров.

Карта боев на Сватовском направлении

Также Сырский заявил об успешных действиях военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцы шаг за шагом грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса.

Карта боев в районе Ивановского

Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что результатом успеха наших войск является тщательное планирование и кропотливая подготовка военнослужащих для их практического выполнения.

Следовательно, нашим защитникам удается успешно выполнять боевые задания, несмотря на количественное превосходство противника.

Оккупанты освежили силы и пошли в наступление

Сырский лично побывал на передовой, чтобы оценить ситуацию. Враг усилил свои группировки штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях.

После этого противник перешел к ведению наступательных действий в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное.

Враг пытается прорвать оборону наших войск и развить наступление. Бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно.

"Работа непосредственно в районах боевых действий имеет целью оперативное решение проблемных вопросов на месте. Это дает возможность владеть реальной обстановкой на местах, а не по рапортам или докладам. Во время живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видения скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта", – сказал Сырский.