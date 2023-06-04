Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові не лише обороняються, але й контратакують. За його словами, ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України.

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Де просуваються українські військові

Генерал-полковник Сирський відзначив роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади. За його словами, підрозділ не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів.

Карта боїв на Сватівському напрямку

Також Сирський заявив про успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади. Бійці крок за кроком грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу.

Карта боїв в районі Іванівського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що результатом успіху наших військ є ретельне планування і кропітка підготовка військовослужбовців для їх практичного виконання.

Відтак, нашим захисникам вдається успішно виконувати бойові завдання, попри кількісну перевагу противника.

Окупанти освіжили сили та пішли в наступ

Сирський особисто побував на передовій, щоб оцінити ситуацію. Ворог посилив свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з в'язнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах.

Після цього противник перейшов до ведення наступальних дій в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне.

Ворог намагається прорвати оборону наших військ і розвинути наступ. Бої в цих районах тривають майже цілодобово.

"Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне вирішення проблемних питань на місці. Це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями. Під час живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи і бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту", – сказав Сирський.