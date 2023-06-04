Як і в попередні місяці, Росія зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на Сході відбулось 23 бойових зіткнення.
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На яких напрямках найгарячіша ситуація
Карта боїв в районі Білогорівки
Онлайн мапа боїв на Бахмутському напрямку
Мапа боїв в районі Мар'їнки
Яка ситуація на інших напрямках
Сили оборони відпрацьовую по окупантах
- Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу "Ланцет".
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.