Як і в попередні місяці, Росія зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на Сході відбулось 23 бойових зіткнення.

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На яких напрямках найгарячіша ситуація

Карта боїв в районі Білогорівки

Онлайн мапа боїв на Бахмутському напрямку

Мапа боїв в районі Мар'їнки

Яка ситуація на інших напрямках

Сили оборони відпрацьовую по окупантах

  • Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу "Ланцет".
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.