Протягом доби окупанти наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Дивіться також Це вже не приховати: як на окупованому Донбасі та в Криму все більше ненавидять Росію

Яка ситуація на ділянках фронту

Росіяни наступали в районі Новоселівського: карта

Карта боїв в районі Білогорівки

Онлайн мапа боїв на Бахмутському напрямку

Мапа боїв в районі Мар'їнки

Російська ДРГ намагалася проникнути в Україну

Російська ДРГ намагалася зайти в Зелене: показуємо на карті

Яка ситуація на інших ділянка фронту

Сили оборони вдарили по окупантах

  • Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.