Протягом доби окупанти наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на ділянках фронту

На Куп'янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаудару в районі Сергіївки Донецької області. Також росіяни вели обстріли з артилерії та мінометів.

Росіяни наступали в районі Новоселівського: карта

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Росіяни застосували артилерію для обстрілів на цьому напрямку.

Карта боїв в районі Білогорівки

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, але не мав успіху. Противник завдав авіаударів в районах Васютинське, Торецьк та Північне. Також росіяни застосували артилерію.



Зазначимо, що напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу.

Онлайн мапа боїв на Бахмутському напрямку

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в межах Мар'їнки. Також росіяни обстріляли міста та села з артилерії.

Мапа боїв в районі Мар'їнки

Російська ДРГ намагалася проникнути в Україну

На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також – завдав ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області.

Російська ДРГ намагалася зайти в Зелене: показуємо на карті

Яка ситуація на інших ділянка фронту

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Ворог завдав авіаудару в районі Авдіївки, а також здійснив артилерійські обстріли.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни продовжують завдавати авіаударів та здійснювати артилерійські обстріли.

Сили оборони вдарили по окупантах