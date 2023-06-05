Отношение людей к оккупационным властям на тех территориях, которые были захвачены Кремлем после 24 февраля, кардинально отличается от ситуации в городах, живущих под пятой российского сапога уже более 9 лет. Однако, несмотря на очень большое количество обманутых пропагандой людей, оставшихся в ОРДЛО и Крыму после оккупации, говорить о какой-то однозначной поддержке захватчиков в этих регионах никак нельзя. Более того, она стремительно уменьшается по мере осознания того факта, что Россия проигрывает войну, а сделать с этим рашисты ничего не могут. Почему так произошло – читайте в материале 24 Канала.

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Прежде всего, стоит отметить, что благодаря политике террора со стороны оккупантов со временно неподконтрольных Киеву частей Луганщины и Донетчины после 2014-го года пришлось уехать большинству проукраински настроенных граждан, а меньшинство, активно исповедовавшее нарративы единения с Россией, осталось вместе с теми, кому не было разницы, под каким флагом жить. И все это население на протяжении 9 с лишним лет подвергалось влиянию боевой пропаганды Москвы. Приблизительно то же самое происходило и в Крыму, только количество проукраинского населения, решившего не выезжать на свободные земли, было большим.

Улыбки сменились хмурыми лицами

Несмотря на тот факт, что за годы оккупации успело вырасти целое поколение, а сознание большинства взрослых граждан было очень сильно изменено из-за пересмотра ток-шоу Соловьевых-Скабеевых, полномасштабного вторжения почти никто из жителей непризнанных "республик" не хотел. В подавляющем большинстве люди привыкли к тому мнению, что Путин их обманул, в Россию ни одно из квазиобразований не интегрируют, местные элиты абсолютно безнаказанны, а военный конфликт заморожен навсегда.

При этом такое положение вещей почти всех вполне устраивало, поскольку причастные к контрабандным схемам или распилу всевозможных гуманитарок и дотаций (Москва полностью содержала ОРДЛО в финансовом плане) имели возможность беспрепятственно богатеть, а простой рабочий народ смирился с нищей жизнью и в большинстве своем мыслил навязанной пропагандой штампами типа: "хотя бы не стреляют", "зато без бендер" и "жизнь понемногу налаживается".

Так что когда в Москве решили снова активизировать боевые действия, это не понравилось ни боевикам, ни гражданским. Особенно когда выяснилось, что Россия не собирается взять и решить все свои проблемы исключительно с привлечением собственных военных, а будет воевать еще и руками местного населения. С принуждением, заградительными отрядами и другими атрибутами совкового отношения к людям на оккупированных территориях.

Впрочем, на то время почти все были уверены в том, что рашисты захватят Украину буквально через несколько недель, а все тяготы войны точно не продлятся долго. Некоторые же "особенные" фанаты Путина и вообще радовались тому, что Киев и Львов будут уничтожены. Однако с течением времени улыбка на лице подобных почему-то начала исчезать. Нацисты буквально похищали мужчин на улицах и отправляли их на убой, сотни таких принудительно мобилизованных начали возвращаться домой без рук и ног. Понятно, что без всяких выплат, реабилитаций и вообще хоть каких-либо возможностей существовать. А вот гробы с погибшими россияне очень часто матерям и женам назад не привозили – человек просто "без вести исчезал".

Тем не менее, на протяжении почти всего 2022 года, даже несмотря на отсутствие блицкрига и наличия каких-то очень серьезных успехов на Донбассе, ни у кого из так называемых "ДНР" и "ЛНР" не было ощущения, что Россия в этой войне проиграет.

Подобное мнение не укладывалось в головах людей, которым каждый день из каждого утюга кричали о непобедимости "второй армии мира". Вдруг оказалось, что "жесты доброй воли" были сделаны вовсе не из-за какой-то гуманности, а вследствие того, что вооруженная западными образцами армия Украины перемолола профессиональные отряды россиян.

Подобное открытие было определенным шоком для многих дончан и луганчан, которые, наверное, первые из всех причастных к русскому миру начали осознавать масштабы того, во что попал Кремль.

Однако, как свидетельствуют проведенные украинскими спецслужбами исследования, еще осенью 2022 года около 60% жителей "ДНР" и "ЛНР" считали, что в самом худшем для себя случае Россия просто откатится к линии фронта от 24 февраля 2014-го, после чего стороны сядут за стол переговоров и будет что-то типа "Минска-3". Но ведь тогда у ВСУ не было ни ракет дальнего действия, ни современных танков. Так что уже в конце этой зимы поклонники "новороссий" и других ерунды Дугина-Ковальчука сильно расстроились и начали всерьез рассматривать возможные варианты своей эвакуации. Особенно это касается тех, кто не просто сотрудничал с россиянами, но и был связан с совершением тяжких преступлений. Такие персонажи напрасно надеются на чудо и на то, что Путин их не бросит.

Приблизительно такая же ситуация происходит и в Крыму, однако местные пророссийские настроенные жители были гораздо меньше готовы встретиться с суровой реальностью. Все же на территории полуострова не было серьезных боев, а по телевизору им постоянно рассказывали о том, что "Крым – железобетонно часть России". Так что когда в порт Севастополя не вернулся флагман Черноморского флота крейсер "Москва", а на авиабазу в Новофедоровке пришел хлопок, крымчане как-то поняли, что война к ним гораздо ближе, чем казалось.

Приехавшие на полуостров с материковой части страны-бензоколонки начали распродавать недвижимость. ФСБшники массово писали рапорты о переводе куда-то в менее опасный регион, а всевозможные Аксеновы и Константиновы готовили запасные аэродромы в Ростове, Москве и Сочи. При этом сейчас, непосредственно перед началом масштабного контрнаступления, которое, вероятно, будет нацелено именно на Крым, рашисты и их сторонники выглядят совсем подавленными. Ведь очень не хотят убегать куда-то на родину лаптов, а отвечать за измену Украины у них желаний еще меньше.

Царит атмосфера тотальной ненависти

Что же касается других, менее связанных с войной аспектов жизни на оккупированных с 2014 года территориях, то там царит полная безысходность. Экономический коллапс, в котором оказалась Россия, ощущается там наиболее ярко.

В Крыму очень дорогие цены на продукты, не хватает воды и почти нет доступа к медицинским услугам. Нехватка квалифицированных врачей и общая заброшенность в медицинских учреждениях существовали еще задолго до полномасштабного вторжения.

Однако когда остров оказался буквально забитым вооруженными людьми со сверхнизким IQ, а также стал хабом по лечению раненых на южных фронтах, ситуация с медициной ухудшилась для гражданских кратно. До них банально никому нет никакого дела. Впрочем, ситуация с работой на полуострове несколько лучше, чем на Донбассе, хотя туризм, как наиболее важная отрасль для всей экономики Крыма, окончательно вымер, и в ближайшее время количество людей без работы значительно увеличится.

А вот в недореспубликах по всем этим параметрам – дела скверные. Несмотря на обещания Пушилина открыть канал Дон-Донбасс, амбициозный и мертворожденный проект за несколько миллиардов рублей до сих пор не запущен в эксплуатацию. Жители оккупированной Донбасса получают доступ к водоснабжению в лучшем случае на 6 – 8 часов в неделю. Вся инфраструктура, в которую за 9 лет не вкладывали ни копейки, "сыпется" безумными темпами, а восстанавливать ее никто не собирается.

Кроме того, Кремль, не имея денег на содержание Донбасса, "посадил" обе "республики" на самоокупаемость, а это просто невозможно. Так что шахтерам, учителям и другим бюджетникам месяцами не платят зарплату, медиков заставляют работать иногда без выходных, а пенсионеры выживают в основном благодаря тому, что так или иначе получают украинскую пенсию (туризм с выездом из ОРДЛО в Россию, оттуда через Беларусь и Польшу – на Запад Украины для снятия наличных и обратно просто расцветает).

О ситуации безопасности говорить не приходится. Ведь что по прифронтовым, что по тыловым городам постоянно разгуливают безумные и вечно пьяные убийцы, чувствующие свою полную безнаказанность. Добавить к этому еще и сотни вооруженных дезертиров, почти ежедневные обстрелы из минометов и артиллерии со стороны россиян, и можно только представить, в каком аду приходится жить как ожидающим прихода Украины, так и тем, кто предал Родину.

Абсолютно ужасная ситуация с медициной и наличием лекарств, а иногда – даже с доступом к продуктам. В отдаленных селах из-за высокой стоимости бензина и мобилизации водителей просто отменили автобусы, на которых можно было доехать в ближайший город с супермаркетами и аптеками. В этих населенных пунктах подобные вещи как магазины уже давно отсутствуют как класс – содержать их совсем нерентабельно. А вот аптеки кое-где закрыли, потому что согласно российским законам, на три села должно быть только одно такое заведение. Соответственно в "ДНР" и "ЛНР" подобную норму трактуют каким-то другим способом: есть пять аптек на два населенных пункта? Надо четыре из них закрыть. Вот и приходится сотням людей, на которых показательно наплевали и местные царьки, и все кремлевские деятели, записывать кучу никому не нужных обращений. Как будто эти жалобы способны хоть на что-то повлиять.

Смотрите видео о жизни сел Амвросиевского района Донецкой области после прихода России:

Однако при абсолютно нищенском образе жизни, который не скрыть за экранами телевизоров, пропагандисты и чиновники постоянно рассказывают людям, как невероятно улучшилось существование в Мариуполе.

Мол, и скидки на коммуналку местные жители получили, и восстановление идет стахановскими темпами. И хотя на самом деле жизнь в городе Марии – это сплошной и беспросветный ад, без доступа к любым благам цивилизации, "коренные" жители "ДНР" и "ЛНР" просто возненавидели мариупольчан за вымышленные привилегии.



Типичный чат под любой новостью пропагандистов об улучшении в Мариуполе / Скриншот из телеграма Петра Андрющенко

Сами же жители временно оккупированного портового города, ожидавшие Россию, судя по всему, тоже совсем недовольны действиями рашистов. Кроме, конечно, откровенных маргиналов, временно проехавшихся в социальном лифте.



Типичное описание происходящего в оккупированном Мариуполе / Скриншот с твиттера пользователя Немо

Впрочем, ненавидеть россиян начинают не только обиженные на них мариупольцы. Аналогично открылись глаза и для бывших жителей Попасной, Бахмута, Лисичанска и других городов, которых принудительно переселили в тыловые населенные пункты. Их квартиры уничтожили, а самих пострадавших поселили в основном в общежития с ужасающими условиями. Лишенные выплат и возможностей даже куда-то уехать (потому что очень дорого), они обычно могут только выживать. Хотя до попадания в оккупацию имели и собственное жилье, и стабильную работу.

Некоторое просветление так или иначе происходит и с другими дончанами и луганчанами, которых просто задолбал "русский мир". Ведь все помнят еврокубки на "Донбасс Арене" и концерты настоящих звезд, а не отбитых Чичериных, и качество жизни до оккупации.

Однако захватчики так сильно закрутили всем гайки и сделали жизнь настолько невозможной, что у множества людей просто не выдерживают нервы. Поэтому почти каждый день в Донецке, Луганске, Алчевске, Макеевке и других городах происходят достаточно досадные для оккупантов инциденты, когда местные начинают на всю улицу кричать "Слава Україні!", то петь "Ой у лузі червона калина" непосредственно на центральной площади города.

Смотрите видео, как житель Донецка кричит "Слава Україні":

Конечно, в 100% случаев люди попадают под репрессии, но масштабы нелюбви к захватчикам на Донбассе таковы, что у окупантов возникает серьезная обеспокоенность. Поэтому в так называемых "МГБ" даже создали отдельные отряды, которые должны охотиться на "нарушителей" и заниматься превентивными отработками "неблагонадежных".

Лопается терпение иногда и у крымчан, которые все чаще конфликтуют с оккупантами и их приспешниками, играют гимн Украины и запрещают петь по-русски в караоке.

Смотрите видео, как скрипачка в Евпатории сыграла гимн Украины:

Чем ближе фронт, тем всем страшнее

Понятно, что вся пропаганда оккупантов была построена на двух вещах – отрезании людям доступа к альтернативным каналам информации, а также на замещении всех источников новостей на исключительно кремлевские.

Так что на самом деле нет ничего удивительного в том, что чем дальше линии фронта, тем больше вообще может быть лиц, искренне верящих в то, что Москва побеждает в войне. При этом временно оккупированных территорий это не касается, поскольку новости там так или иначе разносятся по принципу сарафанного радио, а о прилете ракет Storm Shadow в военные базы рашистов, о количестве погибших в результате какой-то перестрелки между пьяными оккупантами, становится известно всем и очень быстро.

Так или иначе, а каждый, у кого не совсем атрофировалась способность делать хотя бы минимально простые выводы, вполне осознает, что у России нет никаких шансов победить, а единственный хоть более-менее вменяемый для Путина и рашистов вариант – это заморозка конфликта. Тем не менее, с момента, как выяснилось, что Россия в принципе не способна пробить западное ПВО своими "Кинжалами", риторика цивилизованных стран кардинально изменилась.

Практически сразу решился вопрос предоставления Украине современных истребителей. Более того, союзные Киеву государства начали высказываться о предоставлении гарантий безопасности, а сама страна-бензоколонка в это время занята отражением атак БПЛА в Москве, а также внутренними разборками между армией и силовиками против российских диверсантов-добровольцев.

При этом в такой гражданской войне Россия теряет пусть и не огромные, но территории. Шебекино уже превратилось если не в полностью демилитаризованную от орды зону, то, по крайней мере, стало "серым", авиация рашистов беспрерывно проносится над БНР для того, чтобы уничтожить населенные пункты вместе с сепаратистами и гражданскими, но систематически не доносит крылатые бомбы где-то над Белгородом. И это достаточно ярко свидетельствует о том, что у Путина и компании все идет совсем не по плану.

Ирония же состоит в том, что если бы не откровенно нацистский талант к совершению терактов бункерного фюрера, Суровикина, Герасимова и других военных преступников, ситуация могла бы не быть для России столь сложной. Современные системы ПВО появились у Украины исключительно из-за того, что захватчики заигрались в бомбардировку критической инфраструктуры. А о ЗРК Patriot ненька и мечтать бы не могла еще каких-нибудь 8 месяцев назад. Соответственно, если бы не появление комплексов, способных сбивать баллистические цели, Запад бы до сих пор боялся путинскую распиаренную "вундервафлю". Теперь же, судя по всему, все цивилизованные страны решили, что пора наказать недоговороспособного психопата и жителей его шовинистической недоимперии.

Обижены союзники на Россию существенно – за вмешательство в выборы, многочисленные несоблюдения Путиным собственного слова, газовый шантаж, агентурные сети, совершение политических убийств на территории Германии и Великобритании, поддержку террористических режимов по всему миру и, конечно же, за нарушение всей глобальной безопасности системы мира и множество преступлений, совершенных в Украине.

Так что уверенности в завтрашнем дне ощущение неотвратимого приближения линии фронта на оккупированные территории, а также неизбежное поражение захватнического контингента никому из рашистов не придают. Особенно это касается тех, кто действительно верит в басни о "нацистских концлагерях" и "бандеровской резне", а чем ближе сторонники России живут к линии фронта, тем чаще звучит легендарная фраза о "так не хочется отсюда уезжать".