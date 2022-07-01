По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в Москве рассматривают участие жителей Донбасса в войне как жалованье за двойные пенсии и деньги, которые Кремль вливал на поддержку жизни в регионе. Так что никакие настроения местных жителей не мешают оккупантам постоянно пополнять свое войско мобилизованными, которых хватают прямо на улицах.

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Кроме того, для местных военкоматов и "должностных" квазиреспублик процесс мобилизации является прибыльным бизнесом. Ведь за деньги на оккупированной части Донбасса можно почти все.

"Владельцы жизни" не воюют

Фактически с каждой волной тотальной мобилизации в оккупированных городах становится все меньше мужчин. При этом многие люди за немалую взятку или просто благодаря связям договорились устроиться в армию и только числиться в ней.

Состоятельные "владельцы жизни" продолжают наслаждаться богатой жизнью в Донецке, сидят в ресторанах и мечтают о распылении гуманитарки и дальнейшем ограблении обычных людей.

В это же время горняков, рабочих заводов, студентов и учителей отрывают от семей и забрасывают на фронт на верную смерть. Без компенсаций, зарплаты и надежды.

Предприятия останавливаются, а огромное количество компаний страдает от нехватки мужчин и несет из-за этого дополнительный ущерб.

Жен и матерей мобилизованных местная "власть" ни во что не ставит. Женщин посылают откровенно, дают им какие-то отписки и обещают улучшение жизни. Которого, конечно, никогда не будет.

Все эти нюансы пребывания в оккупации достаточно сильно разозлили немалую часть жителей Донбасса. Особенно после того, как стало очевидно, что их города обстреливают именно россияне. Немалую проблему для захватчиков создало и то, что в шахтерской столице уничтожили телевизионные башни, в результате чего влияние пропаганды существенно уменьшилось.

Мобилизации на Донбассе можно избежать

Протестные акции со стороны женщин против мобилизации можно наблюдать на Донбассе фактически с начала войны. Перекрытие некоторых трасс, "осада" воинских частей и заброс "чиновников" кучей писем иногда приводили к тому, что в некоторых подразделениях определенных мужчин переводили на работу в тыл или вообще отпускали. Касалось это тех, чьи жены демонстрировали настойчивость и не боялись угроз со стороны боевиков.

Впрочем, как оказывается, в квазиреспубликах можно избежать мобилизации другим способом. Так, 28 июня в Макеевке произошло просто чрезвычайное событие – шумная женщина в прямом смысле этого слова отбила своего мужа от боевиков из военкомата. Мобилизовать гражданского пытались привычным для ОРДЛО способом: микроавтобус с террористами остановился возле прохожих, после чего у мужчины забрали паспорт и хотели затащить его в транспорт. Однако этого не произошло. Женщина начала онлайн-стрим в соцсети, начала кричать и спорить с адептами русского мира, вспомнив, что и она, и ее муж являются гражданами Украины. Более того, на все возражения боевиков она бойко отвечала им, что ни на какую войну никого не отпустит.

Такое поведение смелой женщины привело к тому, что террористы откровенно растерялись, начали звонить руководству и в конце концов вернули мужу паспорт и поехали везти мобилизованных на фронт.

Смотрите видео, как женщина из Макеевки отбивает мужчину от мобилизации:

Мобилизовывал бывший заключенный и фанат фашизма

Еще более интересной в этом случае является фигура террориста, пытавшегося мобилизовать прохожего. Увешанный золотыми украшениями коренастый боевик оказался 40-летним Сергеем Колесником, фанатом фашизма, за плечами которого несколько "ходок".

До оккупации Донецка Колесник вел обычную для своего социального статуса жизнь: выпивал, фотографировался на фоне местных памятников и был связан с мелким криминалитетом. При этом "денацификатор" выставлял напоказ свои татуировки. В частности – свастику на плече.



Сергей Колесник в 2013 году / Скриншот из соцсетей

Однако после прихода на Донбассе России Колесник сразу проехался на социальном лифте: устроился на работу к боевикам, грабил уже "официально" и чувствовал себя безнаказанно. Он стал одним из тех, кого называют "владельцами жизни", увешался золотыми украшениями, на которые никогда бы не мог заработать честным трудом, и начал вершить судьбы других беззащитных земляков.



Вся биография – на теле / Скриншот из соцсетей

Фактически именно за таких людей и отдают свои жизни тысячи мобилизованных на фронте. Такие преступники будут делать все, чтобы Россия не потерпела поражения, потому что тогда им придется отвечать за свои поступки перед законом.