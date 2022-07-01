За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у Москві розглядають участь жителів Донбасу у війні як платню за подвійні пенсії та гроші, які Кремль вливав на підтримку життя в регіоні. Тому жодні настрої місцевих жителів не заважають окупантам постійно поповнювати своє військо мобілізованими, яких хапають прямо на вулицях.

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Крім того, для місцевих військкоматів та "посадовців" квазіреспублік процес мобілізації є прибутковим бізнесом. Адже за гроші на окупованій частині Донбасу можна майже все.

"Власники життя" не воюють

Фактично з кожною хвилею тотальної мобілізації в окупованих містах стає дедалі менше чоловіків. При цьому багато людей за чималий хабар чи просто завдяки зв'язкам домовилися влаштуватися у військо та лише значитися у ньому.

Заможні "власники життя" продовжують насолоджуватися багатим життям в Донецьку, сидять у ресторанах та мріють про розпилювання гуманітарки та подальші пограбування звичайних людей.

Водночас гірників, працівників заводів, студентів та вчителів відривають від родин та закидають на фронт на вірну смерть. Без компенсацій, зарплати та надії.

Підприємства зупиняються, а величезна кількість компаній страждає від нестачі чоловіків та несе через це додаткові збитки.

Дружин та матерів мобілізованих місцева "влада" ні в що не ставить. Жінок відверто посилають, дають їм якісь відписки та обіцяють покращення життя, чого, звісно, ніколи не буде.

Всі ці нюанси перебування в окупації достатньо сильно роздратували чималу частину жителів Донбасу. Особливо після того, як стало очевидно, що їхні міста обстрілюють саме росіяни. Чималу проблему для загарбників створило й те, що в шахтарській столиці знищили телевізійні вежі, через що вплив пропаганди суттєво зменшився.

Мобілізації на Донбасі можна уникнути

Протестні акції з боку жінок проти мобілізації можна було спостерігати на Донбасі фактично з початку війни. Перекриття деяких трас, "осада" військових частин та закидання "чиновників" купою листів подекуди призводили до того, що в деяких підрозділах певних чоловіків переводили на роботу в тил або взагалі відпускали. Стосувалося це тих, чиї дружини демонстрували неабияку наполегливість та не боялися погроз з боку бойовиків.

Втім, як виявляється, у квазіреспубліках можна уникнути мобілізації в інший спосіб. Так, 28 червня у Макіївці сталася просто надзвичайна подія – галаслива жіночка у прямому сенсі цього слова відбила свого чоловіка від бойовиків з військкомату. Мобілізувати цивільного намагалися у звичний для ОРДЛО спосіб: мікроавтобус з терористами зупинився біля перехожих, після чого у чоловіка забрали паспорт та хотіли затягнути його у транспорт. Однак цього не сталося. Жінка розпочала онлайн-стрім у соцмережі, почала кричати та сперечатися з адептами "русского міра", згадавши, що і вона, і її чоловік є громадянами України. Ба більше, на всі заперечення бойовиків вона ствердно відповідала їм, що ні на яку війну нікого не відпустить.

Така поведінка сміливої жіночки призвела до того, що терористи відверто розгубилися, почали дзвонити керівництву та врешті-решт повернули чоловіку паспорт і повезли вже "мобілізованих" на фронт.

Дивіться відео, як жінка з Макіївки відбиває чоловіка від мобілізації:

Мобілізовував колишній в'язень та фанат фашизму

Ще більш цікавим у цьому випадку є постать терориста, який намагався мобілізувати перехожого. Обвішаний золотими прикрасами кремезний бойовик виявився 40-річним Сергієм Колесником, фанатом фашизму, за плечима якого кілька "ходок".

До окупації Донецька Колесник вів звичайне для свого соціального статусу життя: випивав, фотографувався на фоні місцевих пам'яток та був пов'язаний з дрібним криміналітетом. При цьому "денацифікатор" виставляв напоказ свої татуювання. Зокрема – свастику на плечі.



Сергій Колесник у 2013 році / Скриншот із соцмереж

Однак після приходу на Донбасі Росії Колесник одразу проїхався на соціальному ліфті: влаштувався на роботу до бойовиків, грабував вже "офіційно" та почувався геть безкарно. Він став одним з тих, кого називають "власниками життя", обвішався золотими прикрасами, на які б ніколи не міг заробити чесною працею, та почав вершити долі інших беззахисних земляків.



Вся біографія – на тілі / Скриншот із соцмереж

Фактично саме за таких осіб і віддають свої життя тисячі мобілізованих на фронті. Такі злочинці робитимуть все, аби Росія не зазнала поразки, бо тоді їм доведеться відповідати за свої вчинки перед законом.