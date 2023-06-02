Оккупанты по-прежнему сосредоточили основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 25 вражеских атак.
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На каких направлениях наступают русские войска
Карта боевых действий на Купянском направлении
Наступление россиян на Лиманском направлении: карта боевых действий
Карта боев на Марьинском направлении
Какая ситуация на других направлениях фронта
В других направлениях русская армия не проводила наступления. На Бахмутском направлении противник нанес авиационных и артиллерийских ударов по городам и селам вблизи Бахмута.
На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Авдеевка и Водяного Донецкой области. Также они обстреляли населенные пункты региона по артиллерии.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные и артиллерийские удары в районе Угледара, а также несколько населенных пунктов поблизости.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась: признаки формирования наступательных группировок не выявили.
На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. К тому же россияне ударили по авиации, артиллерии и минометам по ряду украинских городов и селам этих регионов.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Кроме того, россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Вооруженные Силы удачно отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Нашими защитники также уничтожили 2 вражеских ударных БПЛА типа "Ланцет" и 1 разведывательный беспилотник "Орлан-10".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
- Кроме того, украинская армия уничтожила 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА "Шахед", которыми россияне обстреляли Украину ночью 2 июня.