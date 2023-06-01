Россияне по-прежнему пытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку.
Смотрите также Казнить нельзя помиловать: почему Путин не накормит Пригожина "новичком"
На каких направлениях наступают россияне
Карта боев на Купянском направлении
Россияне наступали близ Белогоровки: карта боев
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Карта боев в Марьинке
Какая ситуация на других направлениях фронта
На других участках фронта российские военные за прошедшие сутки наступательных действий не проводили. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки, а также из артиллерии обстрелял населенные пункты поблизости.
Также враг нанес авиаудару в районе Угледара и Пречистовки на Шахтерском направлении. В этом же направлении оккупанты обстреляли города и села.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах и обстреливает приграничья.
Силы обороны отрабатывают по оккупантам
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам.
- Нашими защитниками было уничтожено 5 вражеских разведывательных БПЛА.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 радиоэлектронной станции борьбы.