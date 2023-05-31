Где российская ДРГ пыталась прорвать границу Украины: показываем на карте
Карта боевых действий на Купянском направлении
Карта боевых действий на Лиманском направлении
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Карта боевых действий на Авдеевском направлении
Карта боевых действий в Марьинке
Какая ситуация по другим направлениям
Силы обороны уничтожают оккупантов
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.
За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 32 "Шахеда".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.