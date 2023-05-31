Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

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Неудачная попытка ДРГ прорвать границу

На Северском и Слобожанском направлениях противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также враг нанес авиационный удар в районе села Уды. Россияне из артиллерии и минометов обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области.

Где российская ДРГ пыталась прорвать границу Украины: показываем на карте

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Также россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов.

Карта боевых действий на Купянском направлении

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия к югу от Кузьминого, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Кроме того, россияне вели обстрелы из артиллерии.

Карта боевых действий на Лиманском направлении

Какая ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении противник наступательных действий не проводил уже вторые сутки подряд. Враг нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный – в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали несколько населённых пунктов Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки. Также россияне вели обстрелы из артиллерии.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также – в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Противник нанес авиационный удар в пределах Марьинки и из артиллерии накрыл Георгиевку и Победу.

Карта боевых действий в Марьинке

Какая ситуация по другим направлениям

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Водяного, Пречистовки и Великой Новоселки. Кроме того, противник обстрелял города и села на этом направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия и производит обстрелы населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений.

Силы обороны уничтожают оккупантов