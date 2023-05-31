Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

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Невдала спроба ДРГ прорвати кордон

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі села Уди. Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської і Сумської області.

Де російська ДРГ намагалася прорвати кордон України: показуємо на карті

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Також росіяни обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав. Окупанти завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Крім того, росіяни вели обстріли з артилерії.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку противник наступальних дій не проводив вже другу добу поспіль. Ворог завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного – в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали кілька населених пунктів Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки. Також росіяни вели обстріли з артилерії.

Мапа бойових дій на Авдіївському напрямку

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також – у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Противник завдав авіаційного удару в межах Мар'їнки та з артилерії накрив Георгіївку та Побєду.

Карта бойових дій у Мар'їнці

Яка ситуація на інших напрямках

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Водяного, Пречистівки та Великої Новосілки. Крім того, противник обстріляв міста й села на цьому напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії та здійснює обстріли населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін.

Сили оборони знищують окупантів