Де російська ДРГ намагалася прорвати кордон України: показуємо на карті
Карта бойових дій на Куп'янському напрямку
Карта бойових дій на Лиманському напрямку
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Мапа бойових дій на Авдіївському напрямку
Карта бойових дій у Мар'їнці
Яка ситуація на інших напрямках
Сили оборони знищують окупантів
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.
Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 "Шахеди".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.