Про ситуацію на фронті станом на ранок 30 травня – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Ключові цілі – на Сході, ворог намагається наступати на Мар'їнку: карта бойових дій на 29 травня
Скільки атак відбили ЗСУ
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби наші захисники відбили 27 ворожих атак.
Що відбувається на фронті
Карта бойових дій на 30 травня
Шалені втрати росіян
За добу наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Також минулої доби було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.