О ситуации на фронте по состоянию на утро 30 мая – читайте далее в материале 24 Канала.

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Сколько атак отбили ВСУ

Враг продолжает сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки наши защитники отбили 27 вражеских атак.

Что происходит на фронте

Карта боевых действий на 30 мая

Огромные потери россиян

За сутки наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.