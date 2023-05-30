О ситуации на фронте по состоянию на утро 30 мая – читайте далее в материале 24 Канала.

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Сколько атак отбили ВСУ

Враг продолжает сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки наши защитники отбили 27 вражеских атак.

Что происходит на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается по-прежнему.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки авиационного удара в районе Милового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тых Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской. Нанес авиационный удар в районе Стельмаховки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодязному, Каменке, Красному Первому, Новомлинску, Двуречному, Западному, Масютовке, Петропавловке, Кучеровке, Кисловке, Глушковке, Берестове и Богуславке Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес ракетный удар в районе Лимана и авиационных ударов в районах Белогоровка Луганской области; Северск и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Торецкая Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время вражеские обстрелы подверглись Марьинке и Георгиевке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе и Малая Токмачка Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногриск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львов, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Карта боевых действий на 30 мая

Огромные потери россиян

За сутки наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.