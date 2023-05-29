О ситуации на фронте на утро 29 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

Север

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок. Российские военные подразделения прибывают на полигоны Беларуси для подготовки к отправке на войну в Украину.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Украины и производит обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Восток

На Купянском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия возле Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки. В районах Колодязное, Красное Первое, Фиголовка и других местностях подверглись обстрелам артиллерией и минометами.

На Лиманском направлении противник также нанес авиационные удары и обстрелял некоторые населенные пункты.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия и нанес авиационные удары.

На Авдеевском направлении противник не проводил наступательных действий, но нанес авиационные удары и обстрелял некоторые населенные пункты.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки.

На Шахтерском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия и нанес авиационный удар, а также обстрелял некоторые населенные пункты.

Юг

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация сил обороны только за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 по его зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 района сосредоточения вооружения и военной техники,

зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор,

6 пунктов управления,

станцию радиоэлектронной борьбы,

артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника

Отметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано всего 207 030 вражеских окупантов, из них 430 – только за минувшие сутки.