Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.
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Достижение наших ВСУ за сутки
Авиация сил обороны только за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 по его зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
3 района сосредоточения вооружения и военной техники,
зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор,
6 пунктов управления,
станцию радиоэлектронной борьбы,
артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника