Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.
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Досягнення наших ЗСУ за добу
Авіація сил оборони лише за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 – по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
3 райони зосередження озброєння та військової техніки,
зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор,
6 пунктів управління,
станцію радіоелектронної боротьби,
артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.